AB Science: va présenter ses résultats sur le masitinib

(CercleFinance.com) - AB Science fait savoir que le professeur Albert Ludolph, notamment président du Département de Neurologie à l'Hôpital Universitaire et à la Faculté de Médecine d'Ulm, fera une présentation sur le masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) lors de la prochaine réunion annuelle de l'American Academy of Neurology (AAN) qui se tient à Boston, du 22 au 27 avril.



Le résumé de cette présentation sera publié dans un supplément en ligne de la revue Neurology.



Cette présentation inclut notamment les données de survie à long terme qui ont montré une augmentation significative de la survie de 25 mois en faveur du masitinib pour les patients atteints de SLA non sévère à l'inclusion.





