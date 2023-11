Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science: un projet choisi pour un financement public information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - AB Science annonce qu'un programme de développement clinique du masitinib dans la drépanocytose fait partie des 19 projets lauréats dans le cadre du sixième appel à projets 'recherche hospitalo-universitaire en santé' du Programme d'investissements d'avenir.



Dans ce cadre, le projet SICKMAST sera doté d'un financement de 9,2 millions d'euros, destiné notamment à un essai clinique de phase II pour évaluer l'efficacité du masitinib dans cette maladie génétique très répandue, essai dont l'AP-HP sera le promoteur.



AB Science interviendra principalement via la fourniture du masitinib et dans le suivi des données de pharmacovigilance du produit. Il reste libre d'exécuter comme il l'entend l'éventuelle phase III qui succédera à la phase II en cas de succès.





