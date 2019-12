AB SCIENCE soutenu par une publication encourageante pour masitinib

(AOF) - En hausse de 6,28% à 5,25 euros, AB Science signe l'une des plus fortes progressions du SBF 120 après une bonne nouvelle. La biotech française a annoncé la publication par une équipe internationale de chercheurs d'un mécanisme jusque-ici inconnu de progression de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et qui renforce le rationnel scientifique d'un possible effet neuroprotecteur de son candidat-médicament masitinib dans la SLA.

La publication dirigée par des chercheurs de l'Institut Pasteur de Montevideo, de l'Université d'Alabama à Birmingham (UAB), de l'Université de l'Oregon (OSU) et de l'Institut IMAGINE de Paris s'intitule 'Schwann cells orchestrate peripheral nerve inflammation through the expression of CSF1, IL-34, and SCF in amyotrophic lateral sclerosis'.

Cet article est librement accessible sur le site de la revue Glia, revue médicale évaluée par des pairs.

Ces recherches apportent une preuve convaincante d'un mécanisme inflammatoire auparavant inconnu, déclenché par les cellules de Schwann dans la SLA et potentiellement ciblé par le masitinib.

" Ces résultats mettent en évidence un mécanisme d'action nouveau du masitinib dans la SLA et qui est complémentaire de ceux déjà identifiés ", a déclaré le professeur Luis Barbeito, directeur du laboratoire de Neurodégénérescence (Institut Pasteur de Montevideo, Uruguay) et auteur principal de l'article.