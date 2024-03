Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AB Science: résultats encourageants pour le masitinib information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - AB Science annonce aujourd'hui la publication de nouveaux résultats précliniques pour le masitinib dans les maladies neurodégénératives.



L'action neuroprotectrice du masitinib a été étudiée dans un modèle animal d'encéphalite auto-immune expérimentale (EAE).



'Ces recherches ont montré pour la première fois que le masitinib peut réduire les niveaux sériques de NfL (neurofilaments) ainsi que les cytokines pro-inflammatoires, et par extension, réduire le taux de lésions neuronales', a indiqué Patrick Vermersch, professeur de neurologie à l'Université de Lille et co-auteur de l'article.



Selon lui, la réponse observée indique que 'le masitinib est vraisemblablement un traitement qui modifie l'évolution de la maladie dans des indications telles que les formes progressives de la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et la maladie d'Alzheimer.”







