AB SCIENCE : résultats encourageants d'une nouvelle molécule contre leucémie myéloïde aiguë

(AOF) - AB Science présentera un résumé des résultats précliniques de la molécule AB8939 dans la leucémie myéloïde aiguë lors du Congrès Annuel 2020 de l'Association Européenne d'Hématologie (AEH).

"Dans l'ensemble, ces résultats confortent le développement de la molécule AB8939 comme traitement chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë en rechute ou réfractaires et non éligibles à une chimiothérapie intensive, et qui représentent une population particulièrement vulnérable avec un besoin médical élevé non satisfait ", a commenté le professeur Olivier Hermine (auteur principal du résumé de l'étude et membre de l'Académie des Sciences).

