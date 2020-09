Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : résultats d'étude préclinique dans la Covid-19 Cercle Finance • 03/09/2020 à 09:08









(CercleFinance.com) - AB Science annonce la publication des résultats d'une étude préclinique avec son masitinib dans la Covid-19, à l'issue d'une recherche menée par des scientifiques de l'Université de Chicago et publiée sur le service de pré-impression bioRxiv. 'À partir d'une bibliothèque de 1.900 médicaments utilisés en clinique, le masitinib s'est démarqué par sa capacité à inhiber complètement l'activité de la protéase principale du SRAS-CoV- 2 (3CLpro), bloquant ainsi la réplication virale', précise AB Science. Le masitinib a récemment reçu l'autorisation de l'Agence française du médicament d'initier une étude de phase 2 évaluant le masitinib en combinaison avec l'isoquercetine dans le traitement de la Covid-19, étude qui recrutera 200 patients dans des hôpitaux.

