AB Science: réponse complète chez un patient leucémique information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 11:41

(CercleFinance.com) - AB Science a rapporté hier soir un cas de 'réponse complète' chez l'un des patients traités dans le cadre de son étude de phase I/II sur la leucémie aiguë myéloïde (LAM).



Un mois après le premier cycle de traitement, c'est-à-dire après trois jours consécutifs de traitement avec son produit AB8939, la société dit avoir observé une réduction 'drastique' des cellules leucémiques.



Le terme de 'réponse complète' s'applique quand tous les signes de la maladie ont disparu après la mise en place d'un traitement.



Fait remarquable, selon AB Science, cette réponse a été obtenue à une très faible dose d'AB8939, et le patient a également montré une excellente tolérance, avec aucune toxicité liée au traitement.



A la demande de l'investigateur, AB Science a autorisé des cycles de traitement supplémentaires pour ce patient, là encore avec le maintient d'une bonne réponse, ce qui signifie qu'un troisième cycle a été initié.



Pour le professeur Olivier Hermine, président du comité scientifique d'AB Science et membre de l'Académie des Sciences, a déclaré, ces données cliniques préliminaires 'apportent les signes les plus encourageants à

ce jour que l'AB8939 pourrait être bien adapté au traitement de la LMA récurrente/réfractaire à haut risque'.



La LMA est une maladie grave qui met en jeu le pronostic vital et constitue la cause la plus fréquente de mortalité parmi les leucémies, en grande partie parce que les patients développent une chimiorésistance aux

médicaments de première ligne existants.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action AB Science progressait de 5,2% après cette annonce.