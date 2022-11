Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science: reçoit une approbation de la FDA dans Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 18:33









(CercleFinance.com) - AB Science SA annonce aujourd'hui que son étude clinique de phase III (AB21004) dans la maladie d'Alzheimer légère à modérée a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine.



Cette décision fait suite aux autorisations similaires reçues de plusieurs pays européens, dont l'Agence française du médicament (ANSM).



Pour le Professeur Olivier Hermine, président du comité scientifique d'AB Science et membre de l'Académie des Sciences, 'l'autorisation de lancer cette étude confirmatoire délivrée par les principales agences

de santé internationales montre que le masitinib est considéré comme un candidat médicament crédible dans la maladie d'Alzheimer dans la population la plus nombreuse et donc stratégiquement la plus importante'



'Sur la base de son mécanisme d'action, nous pensons que le masitinib

pourrait agir sur l'évolution de la maladie', conclut le spécialiste.







