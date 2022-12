Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science: reçoit la première tranche d'un prêt de la BEI information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 18:28









(CercleFinance.com) - AB Science annonce aujourd'hui avoir reçu le versement d'un montant de 6,0 millions d'euros au titre de la première tranche du prêt de 15 millions d'euros accordé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI).



Le contrat signé avec la BEI prévoit un financement en deux tranches de

6,0 millions d'euros et d'une troisième tranche de 3,0 millions d'euros.



Chaque tranche de prêt est assortie de l'émission de BSA.



La première tranche a une maturité de six ans et est donc remboursable en décembre 2028, assortie d'un taux d'intérêts annuel capitalisé de 9,0% et de l'émission de 126 050 bons de souscription d'actions donnant chacun le droit de souscrire à une action ordinaire d'AB Science à 8,61 euros pendant 15 ans.





Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris -1.44%