AB Science : réactions à un article sur une enquête de l'AMF

(CercleFinance.com) - AB Science souhaite apporter quelques informations suite à l'article publié hier dans le journal ' Les Echos ' concernant une enquête de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) relative à l'information financière et au marché du titre AB Science.

' AB Science rappelle que l'existence de cette enquête initiée en 2017 a été rendue publique à l'occasion de la publication de son rapport financier annuel pour l'exercice annuel clos le 31 décembre 2018 ' indique le groupe.

' AB Science s'étonne pour le moins, et doit faire la réserve la plus expresse de ses droits et de ceux de ses dirigeants cités, que les enquêteurs de l'AMF puissent se permettre, alors que l'enquête est en cours et n'a donné lieu à aucun grief, de rapporter dans la presse des éléments tout aussi inexacts que dénués de tout fondement ' rajoute la direction.

AB Science rappelle également que non seulement les faits relatés dans cet article sont formellement contestés mais aussi et surtout qu'elle et ses dirigeants sont totalement confiants sur l'issue de cette enquête.