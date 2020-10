Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : puissant rebond sur la zone des 10E Cercle Finance • 14/10/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - AB Science valide puissant rebond sur la zone des 10E, c'est à dire l'ex-zone de résistance du 11 mai au 24 août. Le titre s'était envolé de 8,6% vers 13,7E du 1er au 15 septembre : vers 10E, 60% de cette hausse avait été retracée. Vers 11,5E, AB Science retrace une zone de 'temporisation' (8 et 9 septembre) et au-delà une petite résistance apparaît vers 12E.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +6.60%