AB SCIENCE : publication de trois résumés d'étude de la molécule AB8939

(AOF) - AB Science SA a publié trois résumés d'étude concernant le programme de développement préclinique de sa molécule AB8939 dans l'édition spéciale de la principale revue d'hématologie Blood, avant le début du congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH) qui se tient du 7 au 10 décembre à Orlando, en Floride.

Ces données précliniques de la molécule AB8939 (in-vivo, ex-vivo and in-vitro) qui valident son développement dans le traitement de la leucémie myéloïde aiguë ont été présentées par le professeur Olivier Hermine (président du comité scientifique d'AB Science et membre de l'Académie des Sciences) dans le cadre de la session Chemical Biology and Experimental Therapeutics.

" Dans l'ensemble, ces résultats apportent une preuve de concept préclinique convaincante pour le développement de la molécule AB8938 comme déstabilisateur de la tubuline de nouvelle génération dans la leucémie myéloïde aiguë " a commenté le professeur Olivier Hermine.

" La molécule AB8939 semble particulièrement bien adaptée au traitement des leucémies myéloïdes aiguës en rechute/réfractaires et une étude clinique de phase 1 avec la molécule AB8939 dans cette pathologie est prévue pour l'année prochaine ".