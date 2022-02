Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science: publication de résultats positifs dans la SEP information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 10:38









(CercleFinance.com) - AB Science annonce la publication des résultats positifs de son étude pivot de phase 3 du masitinib dans les formes progressives de la sclérose en plaques (SEP) dans la revue officielle de l'Académie Américaine de Neurologie.



Cette étude a atteint son objectif principal, démontrant une réduction statistiquement significative de la progression du handicap mesurée par le score EDSS avec le masitinib à la dose de 4,5 mg/kg/jour.



La tolérance du produit était conforme au profil de risque connu du masitinib, sans risque élevé d'infection, 'ce qui pourrait s'avérer avantageux par rapport aux autres médicaments utilisés dans la SEP'.





Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +2.08%