Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : publication de données positives dans la SLA Cercle Finance • 20/07/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - AB Science annonce la publication de données entièrement nouvelles sur l'analyse de la survie à long terme du masitinib en association au riluzole chez les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA). Chez les patients dont la sévérité de la maladie était légère ou modérée au moment de l'inclusion, le traitement avec cette association a prolongé la survie de 25 mois par rapport aux patients traités par le riluzole seul, avec une réduction du risque de décès de 44%. Le laboratoire biopharmaceutique précise que ces données obtenues dans le cadre de l'essai clinique randomisé AB10015 sont publiées dans un article de la revue examinée par des pairs Therapeutic Advances in Neurological Disorders (TAND).

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +13.48%