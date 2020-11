Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : prêt de la BEI pour masitinib dans la Covid-19 Cercle Finance • 30/11/2020 à 07:55









(CercleFinance.com) - AB Science annonce la signature d'un accord de prêt de 15 millions d'euros avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI), qui lui permettra de financer le programme de développement clinique évaluant son masitinib dans le traitement de la Covid-19. Ce prêt est composé de deux tranches de six millions d'euros chacune, la première devant être libérée dans les prochaines semaines, et d'une troisième tranche de trois millions. Il est complété par un accord d'émission de BSA au bénéfice de la BEI. AB Science ajoute que des discussions ont été engagées pour un financement complémentaire relatif aux autres indications dans lesquelles le masitinib est ou pourrait être évalué, pour une enveloppe maximale de 30 millions.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +7.14%