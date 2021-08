Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : première autorisation de reprise dans la SLA information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 07:12









(CercleFinance.com) - AB Science annonce avoir reçu la première autorisation de reprise des inclusions dans l'étude de phase 3 confirmatoire du masitinib (AB19001) dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA), autorisation émanant de l'agence de la Norvège. Cette décision d'une autorité compétente nationale fait suite au dépôt d'un protocole amendé de l'étude AB19001 intégrant un nouveau plan de gestion des risques portant sur le renforcement de la sécurité cardiaque. AB Science avait pris la décision le 1er juin dernier de suspendre temporairement les inclusions de nouveaux patients. Il anticipe de pouvoir reprendre progressivement les inclusions au niveau global courant septembre.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris 0.00%