AB Science: poursuite de l'étude de phase II sur la Covid

(CercleFinance.com) - A la suite de l'avis formulé par le comité indépendant de revue des données (IDMC), AB Science annonce aujourd'hui la poursuite d'une étude de phase 2 visant à évaluer la tolérance et l'efficacité du masitinib associé à l'isoquercétine chez les patients hospitalisés atteints de Covid.



L'objectif principal est de pouvoir améliorer l'état clinique des patients après 15 jours de traitement.



AB Science va toutefois suivre la recommandation de l'IDMC qui a demandé au laboratoire de poursuivre l'étude uniquement chez les patients 'modérés', c'est-à-dire les patients hospitalisés avec apport d'oxygène <6L/min.



Alors que le recrutement de 200 patients était prévu pour cette étude, AB Science ne recrutera donc que des patients 'modérés'.



'Cette recommandation est en ligne avec notre attente car nous pensons qu'une meilleure efficacité peut être obtenue lorsque le traitement est initié avant que les patients ne soient à un stade sévère de la maladie', a commenté le Professeur Olivier Hermine, président du comité scientifique d'AB Science.





