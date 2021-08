Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : possible efficacité du masitinib contre la SLA information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 18:23









(CercleFinance.com) - AB Science annonce aujourd'hui que de nouvelles données mettent en évidence le rôle délétère des mastocytes dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et l'effet protecteur observé lors du traitement avec le masitinib. ' Ces nouvelles données corroborent la plausibilité biologique de l'utilisation du masitinib dans la SLA et appuient les conclusions cliniques précédentes selon lesquelles le masitinib peut apporter un plus grand bénéfice s'il est administré à un stade précoce de la maladie ', a déclaré le professeur Luis Barbeito, directeur du laboratoire de Neurodégénérescence (Institut Pasteur de Montevideo, Uruguay). Les animaux traités par le masitinib ont également présenté une réduction de 30 à 40 % des anomalies microvasculaires par rapport aux souris témoins, précise AB Science.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris -3.94%