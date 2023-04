AB Science : mise en place d'une nouvelle stratégie et lancement d'une augmentation de capital

(AOF) - AB Science annonce la mise en place d’une nouvelle stratégie et le lancement, à l’appui de cette nouvelle stratégie, d’une augmentation de capital par émission d’actions ordinaires nouvelles à chacune desquelles seront attachés des bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par placement privé d’un montant maximum d’environ 15,0 millions d’euros.

"Nous voulons concentrer la majorité de nos ressources cliniques sur le développement de maladies rares avec le masitinib, sur le développement la plateforme microtubule avec l'AB8939 et les futures molécules de la même famille en raison des premiers résultats très encourageants", explique AB Science.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.