Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : mesures de sécurité acceptées par l'ANSM Cercle Finance • 12/07/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - AB Science annonce avoir été informé par l'ANSM que ses mesures proposées afin de renforcer la sécurité des patients dans les essais du masitinib permettent d'envisager la reprise des inclusions dans ses trois études en cours. La société biopharmaceutique rappelle qu'il s'agit de la phase III dans la mastocytose (AB15003), de la phase III dans la sclérose latérale amyotrophique (AB19001) et de la phase II dans la Covid (AB20001). AB Science va mettre à jour les protocoles d'essais cliniques et soumettre à l'ANSM une demande d'autorisation pour la reprise des inclusions. Elle va également solliciter sans délai la reprise de ses études en cours auprès des autres autorités nationales compétentes.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +20.78%