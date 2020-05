Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : masitinib évalué dans le Covid-19 Cercle Finance • 06/05/2020 à 15:22









(CercleFinance.com) - AB Science annonce le lancement d'une étude de phase 2 évaluant le masitinib en combinaison avec l'isoquercétine dans le traitement du Covid-19, suite à l'évaluation accélérée et l'autorisation du protocole par l'Agence française du médicament. Cette étude clinique, randomisée et ouverte, vise à évaluer la tolérance et l'efficacité du médicament phare de la société, associé à l'isoquercétine, chez les patients hospitalisés atteints de Covid-19 modéré et sévère. L'étude recrutera 200 patients (âgés de plus de 18 ans) dans des hôpitaux en France et dans d'autres pays. L'objectif principal est d'améliorer l'état clinique des patients après 15 jours de traitement.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +10.95%