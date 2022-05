Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science: légère réduction des pertes en 2021 information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique AB Science a publié vendredi soir une perte nette de 14,46 millions d'euros pour l'année écoulée, contre 15,04 millions au 31 décembre 2020, ainsi qu'une perte opérationnelle en réduction de 6,4% à 13,81 millions d'euros.



Elle a vu ses charges d'exploitation se tasser de 5,6%, la compression de ses charges de commercialisation et de ses frais de recherche et développement ayant compensé une augmentation de ses charges administratives.



AB Science revendique aussi une trésorerie de 8,7 millions d'euros au 31 décembre 2021, à laquelle s'ajoute le financement de 7,5 millions conclu en février 2022 et 7,1 millions au titre du crédit impôt recherche pour les années 2020 et 2021.





Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +0.76%