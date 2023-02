Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science: le titre grimpe, publication dans l'Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 10:52









(CercleFinance.com) - AB Science grimpe de près de 6% mardi à la Bourse de Paris suite à la publication dans la revue 'Alzheimer's Research & Therapy' des résultats positifs de son étude de phase 3 consacrée à la maladie d'Alzheimer.



Ces résultats avaient montré que le masitinib, la molécule-phare de la société, pouvait être bénéfique aux patients en ralentissant significativement la détérioration cognitive par rapport au placebo.



Contrairement à la majorité des traitements en développement dans cette indication, le masitinib cible le système immunitaire inné du cerveau, y compris les mastocytes.



Les résultats de cette première étude de phase 2B/3 doivent maintenant être confirmés par un essai de phase 3 confirmatoire, récemment approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine et d'autres agences en Europe.



L'étude doit recruter 600 patients, dont le diagnostic clinique de maladie d'Alzheimer légère ou modérée a été confirmé.



Les options thérapeutiques pour les patients atteints des formes légères à modérées de la maladie d'Alzheimer sont aujourd'hui limitées, aucune thérapie modifiant l'évolution de la maladie n'ayant été approuvée.



A 10h45, l'action AB Science bondissait de 5,8% dans des volumes étoffés alors que le marché parisien se repliait de 0,4%.





