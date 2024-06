Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AB Science: le titre chute pour sa reprise de cotation information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 11:43









(CercleFinance.com) - Le titre AB Science signait la plus forte baisse de toute la Bourse de Paris lundi matin pour sa reprise de cotation, du faut du probable verdict négatif à attendre de la part du CHMP à la fin du mois.



A 11h00, l'action AB Science perd autour de 19%, dans un volume important représentant déjà près de dix fois celui de la seule séance de mercredi.



La cotation de l'action de la société pharmaceutique était suspendue depuis mercredi soir, suite à la publication d'un communiqué indiquant que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait adopté une tendance vers un avis négatif concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché du masitinib.



Ce dossier - déposé dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) - avait l'objet d'une présentation orale qui s'est tenue lors de la réunion du CHMP du 28 mai.



Lors d'une conférence virtuelle organisée jeudi dernier, AB Science a affiché son intention de soumettre un nouveau dossier, en mettant en évidence l'efficacité du masitinib chez des patients qui présentent les meilleures chances.



'Le plan envisagé par AB Science à ce stade est d'attendre la décision officielle du CHMP', expliquent les analystes d'Invest Securities.



'Si l'avis confirme les premiers feedbacks et ressort négatif, alors AB Science engagera des discussions pour mieux comprendre les raisons de ce refus', ajoute la société de Bourse.



'Après cela, la société prévoit de constituer un dossier de demande de réexamen et de soumettre un nouveau dossier pour une nouvelle évaluation par un nouveau comité', explique Invest.



A cette étape, si le réexamen est approuvé, AB Science pourra faire intervenir un SAG ('scientific advisory group') constitué de KOL indépendants qui pourront émettre des recommandations sur des points spécifiques durant le process d'évaluation.



'Un réexamen se conduit sur une période de quatre à six 6 mois, ce qui signifie que dans un tel scénario, la réponse définitive du CHMP après un second cycle d'évaluation pourrait intervenir en fin d'année', conclut Invest Securities.



Le verdict officiel du comité est attendu à la fin du mois de juin, à l'issue de ses réunions prévues entre le 23 au 27 juin.





