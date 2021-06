AB SCIENCE : le ratio bénéfice/risque du masitinib en question

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

AB Science a déclaré disposer de 12 mois de visibilité et le "cash burn" ne devrait pas augmenter durant cette période de " halte ", a souligné Invest Securities.

Concrètement a retenu l'analyste, si le retour des agences est favorable à la reprise des études cliniques, alors le retard des programmes sera égal à la période écoulée entre le stop et la reprise. Les conséquences sur les activités cliniques dépendront des conclusions des agences.

Le broker rappelle qu'AB Science présente un pipeline riche de 9 programmes cliniques à ce jour menés dans différentes indications et différents domaines thérapeutiques, et tous évaluent le potentiel du masitinib.

L'objectif est d'apprécier le ratio bénéfice/risque du produit : est-ce que le bénéfice que peut procurer le masitinib en fonction des indications cibles est supérieur ou non au risque encouru par les patients de recevoir ce traitement ?

(AOF) - AB Science a tenu hier soir une conférence virtuelle afin d'apporter des précisions concernant la décision d'interruption volontaire des études cliniques du masitinib. La biotech a identifié un potentiel risque de cardiopathie ischémique (manque d'oxygénation du cœur qui, dans la durée, peut provoquer un infarctus) avec sa molécule. Dans une note publiée ce matin, Invest Securities, qui a assisté à cette conférence, révèle qu'à ce stade, les agences de santé cherchent à évaluer un lien de causalité entre les évènements de cardiopathies ischémiques observés et le masitinib.

