AB Science : le potentiel du masitinib confirmé

(CercleFinance.com) - AB Science a annoncé mardi qu'une récente publication scientifique était venue confirmer le rôle de sa protéine ciblée masitinib en tant que thérapie potentielle du cancer du pancréas. L'article - publié par une équipe de chercheurs italiens dans la revue médicale 'Cells' - explique que l'inhibition des mastocytes par le masitinib pourrait constituer une 'nouvelle approche' dans le traitement de la maladie. D'après l'article, les thérapies antiangiogéniques permettent en effet de réduire la croissance des nouveaux vaisseaux sanguins nécessaires aux tumeurs pour se développer et se métastaser. Pour AB Science, cette étude conforte les résultats de son étude de phase 3 sur le masitinib, qui avait atteint son objectif principal en démontant une augmentation de la survie des patients atteints d'un cancer du pancréas avec douleur. L'action AB Science était pratiquement inchangée (-0,3%) mardi à la Bourse de Paris suite à cette annonce.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +0.52%