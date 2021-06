Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : interruption d'études cliniques avec masitinib Cercle Finance • 01/06/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - AB Science annonce avoir pris la décision d'arrêter les inclusions de nouveaux patients ainsi que l'initiation du traitement dans ses études cliniques au niveau mondial avec le masitinib, suite à des discussions avec l'ANSM et les autres agences réglementaires. Cette décision concerne la phase 3 dans la mastocytose, la phase 3 dans la sclérose latérale amyotrophique et la phase 2 dans la Covid. AB Science a déposé ou va déposer sans délai une demande d'arrêt temporaire d'étude dans tous les pays concernés par ces études. Le laboratoire pharmaceutique explique avoir identifié un potentiel risque de cardiopathie ischémique avec le masitinib, lors d'une analyse rétrospective des études contrôlées et avec levée d'aveugle du masitinib.

