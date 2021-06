Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB-Science :'gap' de 30% sous 11,18E, teste la zone des 7,8E Cercle Finance • 09/06/2021 à 12:14









(CercleFinance.com) - AB Science, suspendue de cotation depuis le 1er juin suite à l'annonce de l'arrêt des tests humains sur le Masintinib (les traitements en cours sont néanmoins poursuivis) a plongé de 1/3 (-32,8%) à la reprise des transactions (7,51E) avant de remonter vers 7,8E (l'ex-plancher du 2 mars 2018). Certains pronostiquaient une chute bien plus sévère, de l'ordre de -60%, jusque vers 5E ou 4,8E (l'ex-plancher du 16 mars 2020 ou du 4 au 19/12/2019). Il n'en reste pas moins que le titre ouvre un gros 'gap' sous 11,18E et rencontrera une résistance vers 9E (ex-plancher du 30/10/2020).

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris -28.80%