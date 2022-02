Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science: feu vert pour une étude sur le masitinib information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 18:25









(CercleFinance.com) - AB Science annonce ce soir avoir reçu l'autorisation de l'Agence de Santé Suédoise pour initier une étude de Phase III évaluant le masitinib chez les patients atteints de sclérose en plaques progressive primaire (PPMS) ou de sclérose en plaques secondairement progressive non-active (nSPMS).



' Cette autorisation représente une étape clé non seulement pour le programme clinique du masitinib dans les formes progressives de la sclérose en plaques, mais aussi pour l'ensemble du programme clinique du masitinib en neurologie', a réagi le Pr Olivier Hermine, président du comité scientifique d'AB Science et membre de l'Académie des Sciences.



AB Science précise qu'à ce jour, le masitinib a obtenu des résultats positifs de phase 2B/3 dans trois maladies neurodégénératives, à savoir la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, et les formes progressives de sclérose en plaques.



'Nous sommes déterminés à poursuivre le programme de développement clinique du masitinib dans chacune de ces maladies neurologiques très difficiles, avec comme objectif ultime d'améliorer la vie des patients', a ajouté le professeur.





