AB Science : feu vert de la FDA à une reprise du recrutement

(CercleFinance.com) - AB Science annonce avoir reçu l'autorisation de la FDA américaine de reprendre le recrutement des patients dans l'étude confirmatoire de phase 3 du masitinib (AB19001) chez les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA). Cette étude de phase, autorisée dans 15 pays en Europe, aux Etats-Unis et dans d'autres régions, doit comparer l'efficacité et la tolérance du masitinib en association avec le riluzole par rapport au placebo en association avec le riluzole. Elle vise à confirmer les résultats précédemment publiés de la première étude de phase 2/3 (AB10015) qui a démontré un ralentissement significatif du déclin fonctionnel de 27%, par rapport au riluzole seul après 48 semaines de traitement.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +1.14%