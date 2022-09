Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science: feu vert à une poursuite d'étude dans la Covid information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 10:35









(CercleFinance.com) - AB Science annonce la poursuite de l'étude de phase 2 évaluant l'activité antivirale du masitinib chez les patients ayant un diagnostic confirmé de Covid-19, suite à la recommandation formulée par le comité indépendant de revue des données (IDMC).



L'analyse visait à évaluer la sécurité du traitement et était basée sur les premiers 50% du recrutement cible de l'étude. L'IDMC a indiqué qu'il n'y avait pas de problème de tolérance et a recommandé la poursuite de l'étude sans restriction.



Cette étude vise la même population que les traitements antiviraux enregistrés, à savoir le Paxlovid (Pfizer) et le Molnupiravir (Merck). AB Science a actuellement deux études cliniques de phase 2 en cours dans le traitement du Covid-19.





