AB Science : étude positive en cancer du pancréas

(CercleFinance.com) - AB Science s'adjuge 3% dans le sillage de l'annonce par le laboratoire que son étude confirmatoire de phase 3 AB12005 avec le masitinib, a atteint son objectif principal de démontrer une augmentation de la survie dans le cancer du pancréas avec douleur. Le masitinib a également réduit la douleur par rapport au contrôle chez les patients ayant une tumeur localement avancée non opérable, avec une différence entre les deux groupes statistiquement significative ou proche d'être statistiquement significative.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +2.35%