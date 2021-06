Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : entouré après des résultats sur masitinib Cercle Finance • 11/06/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - AB Science grimpe de près de 7%, après l'annonce de la présentation des résultats de l'étude AB12005 du masitinib dans le cancer du pancréas, à la réunion annuelle 2021 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui s'est tenue en ligne du 4 au 8 juin. Le masitinib associé à la gemcitabine confère un bénéfice de survie globale significatif de 1,8 mois par rapport au bras contrôle, correspondant à une réduction du risque de décès de 54% chez les patients ayant une tumeur localement avancée et souffrant de douleur. Cette combinaison augmente aussi la survie médiane sans progression (SSP) de 3,6 mois, ce qui correspond à une réduction de 54% du risque de progression de la maladie chez les patients ayant une tumeur localement avancée et souffrant de douleur.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +11.21%