AB Science : encore une bonne nouvelle pour le masitinib

(CercleFinance.com) - AB Science a annoncé hier soir avoir été autorisé par l'ANSM à reprendre son étude de phase 3 sur le masitinib dans le traitement de la mastocytose, une maladie hématologique potentiellement invalidante. La société pharmaceutique indique que cette autorisation fait suite à la validation, le mois dernier, des mesures qu'elle avait proposées à l'agence française du médicament afin de renforcer la sécurité des patients sur le plan du risque cardiaque. Il s'agit de la seconde étude clinique sur le masitinib dont les inclusions de patients vont pouvoir reprendre après le feu vert reçu en début de semaine concernant l'essai sur la sclérose latérale amyotrophique. AB Science prévoit de reprendre progressivement les inclusions de patients dans le courant du mois de septembre, avec une fin de recrutement toujours prévue en 2022, conformément aux prévisions initiales. A la Bourse de Paris, l'action AB Science progressait de presque 1% suite à cette annonce. Le titre affiche un gain de plus de 10% sur la semaine écoulée.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +1.01%