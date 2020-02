Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : données positives dans la sclérose en plaques Cercle Finance • 21/02/2020 à 08:15









(CercleFinance.com) - AB Science annonce que l'étude de phase 2B/3 sur le masitinib par voie orale, dans le traitement des scléroses en plaques progressive primaire et secondairement progressive non-active, a atteint son objectif principal à la dose de 4,5 mg/kg/jour. Le laboratoire pharmaceutique précise que dans cette étude, son médicament-phare a ralenti significativement la progression du handicap sur le score EDSS chez les patients dans ces deux formes progressives de la maladie. Un nouveau brevet a été déposé sur la base des résultats de cette étude. La société va se rapprocher des autorités de santé afin de discuter des prochaines étapes du développement du masitinib dans le traitement des formes progressives de la sclérose en plaques.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +28.75%