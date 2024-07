Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AB Science: données de phase 2 positives dans la Covid-19 information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - AB Science fait part de résultats positifs pour une étude de phase 2 évaluant la tolérance et l'efficacité de son masitinib associé à l'isoquercétine chez des patients hospitalisés atteints de Covid-19 modérée ou sévère.



L'étude a montré un odds ratio de 2,4 en faveur du bras de traitement après 15 jours de traitement, supérieur à l'odds ratio de 2,2 initialement supposé, avec une p-value de 0,038 simulée avec 200 patients et une p-value de 0,072 détectée avec les 95 patients recrutés.



'Avec ce résultat, le masitinib peut être considéré comme un médicament de choix à évaluer dans le contexte d'une future pandémie', commente Olivier Hermine, président du comité scientifique d'AB Science et membre de l'Académie des Sciences.





