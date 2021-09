Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : deux présentations à venir dans la SLA information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 12:31









(CercleFinance.com) - AB Science a annoncé vendredi qu'il prévoyait de donner deux présentations scientifiques sur la sclérose latérale amyotrophique à l'occasion du prochain colloque sur la SLA et les maladies du motoneurone, qui se tiendra au mois de décembre. Les résumés acceptés incluent une présentation orale qui sera donnée dans la cadre de la session consacrée aux essais cliniques, ainsi qu'une présentation ('poster') devant être accompagnée d'un commentaire vidéo préenregistré. Le colloque international 2021 de la SLA et des maladies du motoneurone se tiendra virtuellement du 7 au 10 décembre. Il s'agit de la plus grande conférence médicale et scientifique consacrée aux progrès de la science dans le domaine de la SLA et du motoneurone. La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie caractérisée par un affaiblissement progressif des muscles et de très légers tremblements, avant que le cerveau perde sa capacité à démarrer et à contrôler les mouvements volontaires. AB Science a dévoilé au mois de juillet des données montrant que le masitinib prolongeait la survie dans la SLA par rapport au placebo.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +1.67%