AB Science décroche après l'interruption de l'examen du mastinib au Canada

(AOF) - AB Science affichait la plus forte baisse du SRD à 9h30, enregistrant une chute de 24,37% à 6,44 euros. La société pharmaceutique a annoncé hier qu'elle a reçu un avis d'insuffisance (Notice of Deficiency - NOD) dans le cadre de la demande de mise sur le marché canadien du masitinib, son médicament contre la sclérose latérale amyotrophique.

Health Canada, l'autorité de santé du pays, a demandé que des informations supplémentaires soient communiquées dans le cadre de la demande de mise sur le marché du masitinib : le processus d'examen a été interrompu et reprendra quand ces informations auront été communiquées à Health Canada.

AB Science annonce qu'elle va se rapprocher de Health Canada afin de répondre aux objections de l'agence, avec l'intention de reprendre le processus d'examen du dossier dans les délais impartis. Le groupe dispose de 90 jours calendaires pour répondre à cet avis.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.