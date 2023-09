Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science: décision dans la SLA attendue au début 2024 information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Sur la base de son calendrier actualisé, AB Science indique anticiper la décision du CHMP concernant sa demande d'autorisation de mise sur le marché de son masitinib dans la SLA (sclérose latérale amyotrophique) au cours du premier trimestre 2024.



La société biopharmaceutique a demandé, pour des raisons réglementaires, une prolongation de la suspension de procédure, demande qui a été acceptée lors de la session du CHMP (comité des médicaments à usage humain) du 11 au 14 septembre.



Sur la base du stade actuel des travaux en cours, AB Science se dit confiante dans le fait que le processus de fabrication actuel du masitinib est conforme à la nouvelle directive de l'Agence européenne des médicaments.





