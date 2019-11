AB SCIENCE dans le collimateur de l'AMF

(AOF) - AB Science cède 3,17% à 4,89 euros, le marché ne réagit pas violemment à l'information des Echos selon laquelle la biotech était dans le viseur de L'AMF pour des soupçons de délits d'initiés sur quatre dirigeants, dont son PDG, Alain Moussy. En mars 2017, plusieurs semaines avant l'annonce d'une mauvaise nouvelle ayant fait chuté le titre de plus de 30%, ces dirigeants ont cédé une partie de leurs actions afin de générer "des économies de pertes". Alain Moussy aurait ainsi économisé plus de deux millions d'euros.

