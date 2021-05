Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : contraction des pertes en 2020 Cercle Finance • 03/05/2021 à 07:22









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique AB Science publie une perte nette de 15 millions d'euros au titre de son exercice 2020, en diminution de 30,8%, ainsi qu'une perte opérationnelle de 14,7 millions, en contraction de 15,6%. Les produits d'exploitation, exclusivement constitués du chiffre d'affaires lié à l'exploitation d'un médicament en médecine vétérinaire, se sont maintenus à près de 1,6 million d'euros, pour des charges d'exploitation en baisse de 14,2% à 16,3 millions. En 2021, AB Science continue à allouer la majeure partie de ses ressources à la poursuite du développement du masitinib, sa molécule la plus avancée, mais elle anticipe d'initier une phase 1/2 dans les leucémies myéloïdes aigues réfractaires avec une nouvelle molécule.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris -1.73%