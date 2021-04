Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : collaboration avec l'Université de Chicago Cercle Finance • 06/04/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - AB Science a annoncé mardi la signature d'un accord de collaboration avec l'Université de Chicago concernant la prévention et le traitement de la Covid-19. Cet accord de licence exclusif doit porter sur la conduite de recherches auour du masitinib et d'autres médicaments brevetés par la société pharmaceutique française chez des humains infectés par des nidovirus, coronavirus et picornavirus. Cette collaboration fait suite à la découverte par l'Université de Chicago de l'inhibition par le masitinib de la principale protéase nécessaire au cycle de réplication du virus SRAS-CoV-2, explique AB Science. Dans le cadre de l'accord, AB Science fournira le masitinib et plus de 130 autres médicaments brevetés, bénéficiant en contrepartie de la plateforme de recherche exclusive de l'Université de Chicago pour évaluer ses molécules. L'action progressait de presque 3% à la Bourse de Paris après l'annonce du partenariat.

