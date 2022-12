Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AB Science: chute du titre après un revers subi au Canada information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 10:58

(CercleFinance.com) - Le titre AB Science chutait lourdement mercredi après l'avis d'insuffisance reçu de la part des autorités canadiennes concernant sa demande de mise sur le marché du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique.



Vers 10h50, le titre AB Science lâchait 26,8% après avoir cédé jusqu'à 34% en début de matinée.



L'agence sanitaire canadienne, Health Canada, a estimé que le médicament de la société de biotechnologie française ne pouvait être homologué en l'état et lui a demandé des informations supplémentaires.



Dans un communiqué, AB Science indique avoir l'intention de se rapprocher de l'agence afin de répondre à ses objections et reprendre le processus d'examen du dossier dans les délais impartis.



Lors qu'un avis d'insuffisance ('notice of deficiency' - NOD) est notifié, une réponse doit être soumise dans les 90 jours calendaires suivant la notification, précise la biotech.



L'entreprise n'a pas dévoilé les données qu'elle allait devoir fournir afin de surmonter les réticences de Health Canada.



'Notons qu'il ne s'agit pas ici d'un refus qui prendrait la forme d'un avis de non-conformité ('notice of con-compliance' - NON) en cas de dossier jugé incomplet ou non conforme', réagissent pour leur part les analystes d'Invest Securities.



'A ce stade, l'examen du dossier (...) n'est donc pas terminé', soulignent les spécialistes.



Le titre AB Science a désormais perdu près de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année.