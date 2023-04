Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science: brevet pour le masitinib dans la SLA au Japon information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - AB Science annonce que l'office des brevets du Japon a émis un avis d'acceptation pour un brevet relatif aux méthodes de traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) avec sa molécule phare, le masitinib (JP 2022037132A).



La protection de la propriété intellectuelle du masitinib dans la SLA au Japon est ainsi assurée jusqu'en 2037. Cet avis d'acceptation fait suite aux brevets précédemment obtenus dans d'autres grands marchés, notamment l'Europe, les Etats-Unis et la Chine.



Plus précisément, ce brevet confère une large protection au masitinib et aux composés apparentés de sa classe dans le traitement de la SLA dans une sous-population de patients initialement sélectionnés pour un traitement sur la base de l'agressivité de la maladie.





Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +2.24%