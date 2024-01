Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AB Science: brevet d'utilisation médicale pour le masitinib information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 18:36









(CercleFinance.com) - AB Science annonce que l'Office européen des brevets a délivré un avis d'acceptation pour un brevet portant sur des méthodes (c'est-à-dire un brevet d'utilisation médicale) de traitement de la mastocytose systémique sévère avec sa principale molécule, le masitinib.



Ce nouveau brevet européen protège la propriété intellectuelle

du masitinib dans cette indication jusqu'en octobre 2036.



Plus précisément, le masitinib est destiné au traitement des patients atteints de mastocytose systémique sévèrement symptomatique, y compris les sous-variantes de la mastocytose systémique indolente et smouldering, qui ne répondent pas à un traitement symptomatique optimal.



L'avis d'acceptation (NOA) signifie que l'Office européen des brevets a l'intention de délivrer la demande de brevet, EP3359195A1, après l'achèvement de certaines étapes de la procédure formelle.



'C'est une bonne nouvelle car cela prouve une fois de plus que la plateforme du masitinib est protégée pour une période allant de 12 à 17 ans en fonction de l'indication, ce qui laisse suffisamment de temps pour mener

à bien le programme jusqu'à l'enregistrement et pour maximiser les revenus pendant la phase de commercialisation', a déclaré Alain Moussy, PDG d'AB Science.



Le masitinib a déjà obtenu le statut de médicament orphelin dans la mastocytose par la FDA et l'EMA.





