AB Science bondit de plus de 16%

(AOF) - AB Science flambe de 16,5% à 8,6 euros, soutenu par une bonne nouvelle. La biotech a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour Alsitek (masitinib) dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Cette demande a été validée par l'EMA et l'examen par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a démarré. Le CHMP a un objectif de 210 jours d'évaluation pour examiner la demande de mise sur le marché.

Cette demande s'appuie sur les résultats cliniques obtenus dans le cadre de l'étude de phase 2/3 (traitement de 48 semaines, menée auprès de 394 patients atteints de SLA et évaluant Alsitek en association avec le riluzole par rapport au riluzole administré seul), ainsi que sur le suivi de survie à long terme des patients de l'étude.

Alain Moussy, président et co-fondateur d'AB Science, a déclaré : "La SLA est une maladie dévastatrice et il y a un besoin médical très important pour que de nouveaux traitements susceptibles d'améliorer la vie des patients soient disponibles le plus rapidement possible. AB Science est résolue à mettre à disposition un traitement visant à modifier l'évolution de la maladie des personnes atteintes de SLA, un médicament qui peut changer la perspective des patients à long terme. AB Science continuera à travailler en étroite collaboration avec toutes les agences dans le monde afin de fournir le masitinib aux patients selon les dispositifs règlementaires appropriés".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.