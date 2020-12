Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : bien orienté après une augmentation de capital Cercle Finance • 21/12/2020 à 15:18









(CercleFinance.com) - AB Science gagne 3% à la suite d'une augmentation de capital d'environ 10,5 millions d'euros par l'émission de 728.156 actions ordinaires nouvelles, souscrite par des investisseurs qualifiés nord-américains et européens. Plus précisément, 10,5 millions d'euros sont levés par un placement privé, au prix de 14,42 euros par action, au moyen de la construction accélérée d'un livre d'ordres. Ce placement privé entraîne la conversion des obligations convertibles pour 4,5 millions d'euros. Le produit de l'augmentation de capital fournira à la société biopharmaceutique les ressources supplémentaires nécessaires pour financer son programme de recherches cliniques et allonge son horizon de financement au-delà des douze prochains mois.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +2.93%