AB Science : bien orienté après un article dans la Covid

(CercleFinance.com) - AB Science gagne plus de 2% après la publication, dans la revue à comité de lecture mBIO, des résultats d'une étude préclinique avec le masitinib dans la Covid-19, menée par les scientifiques de l'Institut de Virologie Humaine de Guangzhou, en Chine. 'Cette recherche a démontré pour la deuxième fois que, dans des conditions in vitro, le masitinib exerce un puissant effet antiviral sur le virus du SRAS-CoV-2', rapporte Olivier Hermine, président du comité scientifique d'AB Science. Ainsi le produit, en tant qu'antiviral et anti-inflammatoire, pourrait être utilisé à tous les stades de la maladie Codiv-19, seul ou en combinaison avec d'autres médicaments, y compris les antiviraux et/ou la dexaméthasone, selon le laboratoire pharmaceutique.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +0.12%