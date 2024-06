Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AB Science: avis négatif du CHMP pour masitinib dans la SLA information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 13:13









(CercleFinance.com) - AB Science annonce que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a adopté, conformément au vote de tendance, un avis négatif sur sa demande d'AMM conditionnelle du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).



La société a l'intention de demander un réexamen du dossier sur la base de l'urgence pour les patients d'accéder rapidement à un traitement prometteur, et de l'opportunité de faire réexaminer le dossier par de nouveaux rapporteurs et un 'Scientific Advisory Board'.



AB Science souligne néanmoins la difficulté d'obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle dans la SLA et ne peut garantir un résultat positif suite à cette procédure de réexamen.





Valeurs associées AB SCIENCE 1,10 EUR Euronext Paris -3,50%