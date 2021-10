AB Science autorisé à lancer en France une étude sur une molécule contre la LMA

(AOF) - AB Science a reçu l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) d'initier une étude clinique de Phase I/II (AB18001) évaluant la molécule AB8939 chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) en rechute/réfractaire et de syndrome myélodysplasique (SMD) réfractaire. Cette autorisation intervient quelques semaines seulement après avoir reçu une autorisation similaire de l'autorité de santé canadienne.

Le professeur Nobert Vey, MD, investigateur principal de l'étude et directeur de la Recherche Clinique à l'Institut Paoli-Calmettes, a déclaré : " Nous sommes très enthousiastes à l'idée de démarrer le développement clinique d'AB8939. AB8939 appartient à une classe de médicaments déjà utilisés dans divers cancers, cependant, AB8939 dispose d'un potentiel supérieur dans la mesure où il a été conçu pour contrecarrer les mécanismes courants de résistance aux médicaments".

"De nombreuses données non-cliniques générées à l'Institut Paoli-Calmettes sont déjà disponibles et suggèrent que AB8939 est particulièrement bien adapté au traitement de la leucémie myéloïde aiguë en rechute/réfractaire ", a précisé l'expert.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.